Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 8,90 ila 8,97 lira arasından satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 8,90 ila 8,97 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
|Kg
|8,90
|8,97
|Buğday
|Kg
|3,04
|3,50
|Arpa
|Kg
|2,90
|2,95
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,31
|2,31
|Mısır
|Kg
|2,20
|2,20
|Nohut
|Kg
|6,13
|7,40
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş
Haber Yorumları
500