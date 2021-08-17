Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 8,90 ila 8,97 lira arasından satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 8,90 ila 8,97 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)

Kırmızı mercimekKg8,908,97

BuğdayKg3,043,50

ArpaKg2,902,95

Yağlık çiğitKg2,312,31

MısırKg2,202,20

NohutKg6,137,40

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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