Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 8,90 ila 8,97 lira arasından satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 8,90 ila 8,97 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: