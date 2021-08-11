Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 7,75 - 8,37 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 7,75 - 8,37 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
|Kg
|7,75
|8,37
|Buğday
|Kg
|2,90
|3,25
|Arpa
|Kg
|2,90
|2,95
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,00
|2,02
|Mısır
|Kg
|2,20
|2,20
|Nohut
|Kg
|6,13
|7,40
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş
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