Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 7,75 - 8,37 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 7,75 - 8,37 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: