Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 16,22-22,70 lira arasından satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 16,22-22,70 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Domates
|Kg
|0,87
|0.87
|Kırmızı mercimek
|Kg
|7,70
|8,72
|Mısır
|Kg
|2,30
|2,44
|Buğday
|Kg
|2,33
|3,21
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,05
|2,08
|Fasulye
|Kg
|8,08
|8,08
|Preseli pamuk
|Kg
|16,22
|22,70
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme
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