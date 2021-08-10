Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 16,22-22,70 lira arasından satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 16,22-22,70 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
DomatesKg0,870.87
Kırmızı mercimekKg7,708,72
MısırKg2,302,44
BuğdayKg2,333,21
Yağlık çiğitKg2,052,08
FasulyeKg8,088,08
Preseli pamukKg16,2222,70

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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