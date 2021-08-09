Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 8,15 ila 8,55 lira arasından satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 8,15 ila 8,55 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Sakatat
|Kg
|40,00
|40,00
|Nohut
|Kg
|5,90
|5,90
|Kırmızı mercimek
|Kg
|8,15
|8,55
|Buğday
|Kg
|2,50
|3,00
|Fermanteli çiğit
|Kg
|1,30
|1,30
|Nötr pamuk yağı
|Kg
|9,25
|9,25
|Preseli pamuk
|Kg
|14,33
|21,90
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan
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