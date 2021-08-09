Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 8,15 ila 8,55 lira arasından satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 8,15 ila 8,55 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
SakatatKg40,0040,00
NohutKg5,905,90
Kırmızı mercimekKg8,158,55
BuğdayKg2,503,00
Fermanteli çiğitKg1,301,30
Nötr pamuk yağıKg9,259,25
Preseli pamukKg14,3321,90

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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