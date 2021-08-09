Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 8,15 ila 8,55 lira arasından satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 8,15 ila 8,55 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: