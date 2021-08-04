Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 17,60-20 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 17,60-20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Nohut
|Kg
|2,00
|2,00
|Kırmızı mercimek
|Kg
|4,50
|8,00
|Yeşil mercimek
|Kg
|6,00
|6,02
|Buğday
|Kg
|1,55
|3,00
|Arpa
|Kg
|2,45
|2,45
|Sarımsak
|Kg
|41,20
|41,20
|Saman
|Kg
|0,50
|0,55
|Preseli pamuk
|Kg
|17,60
|20,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan
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