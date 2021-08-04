Şanlıurfa Ticaret Borsası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 17,60-20 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 17,60-20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
NohutKg2,002,00
Kırmızı mercimekKg4,508,00
Yeşil mercimekKg6,006,02
BuğdayKg1,553,00
ArpaKg2,452,45
SarımsakKg41,2041,20
SamanKg0,500,55
Preseli pamukKg17,6020,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

Son dakika haberleri: Ticaret Bakanlığından yangın söndürme ekipmanlarında fiyat artışı iddialarına inceleme
Son dakika haberleri: Ticaret Bakanlığından yangın söndürme ekipmanlarında fiyat artışı iddialarına inceleme
Son dakika haberi | Ticaret Bakanı Mehmet Muş: 'Yangın söndürme ekipmanlarında fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddialar Bakanlığımızca incelemeye alınmıştır.'
Son dakika haberi | Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Yangın söndürme ekipmanlarında fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddialar Bakanlığımızca incelemeye alınmıştır."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yusuf Güney Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Prens William
Spor Eda Erdem Hakan Reçber Sergen Yalçın Abdullah Avcı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şanlıurfa Ticaret Borsası - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 17:09:24. #1.15#

title