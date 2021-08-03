Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 8-8,71 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 8-8,71 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
|Kg
|8,00
|8,71
|Mısır
|Kg
|2,00
|2,00
|Buğday
|Kg
|2,39
|3,25
|Arpa
|Kg
|2,32
|2,32
|Preseli pamuk
|Kg
|20,00
|22,00
|Dana karkas
|Kg
|35,00
|35,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan
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