Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 16,50-21,60 lira arasından satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 16,50-21,60 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı mercimekKg6,757,30
MısırKg2,383,05
BuğdayKg2,703,21
ArpaKg2,502,57
Preseli pamukKg16,5021,60

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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