Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 16,50-21,60 lira arasından satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 16,50-21,60 lira arasından satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
|Kg
|6,75
|7,30
|Mısır
|Kg
|2,38
|3,05
|Buğday
|Kg
|2,70
|3,21
|Arpa
|Kg
|2,50
|2,57
|Preseli pamuk
|Kg
|16,50
|21,60
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan
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