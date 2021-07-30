Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 15,50-20,10 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 15,50-20,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Yağlık ciğitKg1,781,78
Ham pamuk yağıKg7,357,40
Kırmızı kabuklu mercimek Kg8,048,04
PatatesKg0,980,98
ArpaKg2,522,52
MısırKg2,102,10
BuğdayKg2,863,00
İç fıstıkKg184,00184,00
Preseli pamukKg15,5020,10

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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