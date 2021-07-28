Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 15,50-21 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 15,50-21 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Fasulye
|Kg
|7,85
|7,85
|Kırmızı mercimek
|Kg
|6,50
|7,76
|Mısır
|Kg
|2,36
|2,36
|Buğday
|Kg
|2,31
|3,50
|Arpa
|Kg
|2,20
|2,50
|Preseli pamuk
|Kg
|15,50
|21,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan
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