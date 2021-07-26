Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 7,55-8,25 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 7,55-8,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: