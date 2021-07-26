Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 7,55-8,25 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 7,55-8,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
|Kg
|7,55
|8,25
|Buğday
|Kg
|2,39
|3,20
|Preseli pamuk
|Kg
|18,90
|19,70
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,00
|2,02
|Patates
|Kg
|0,30
|0,47
|Süt
|Kg
|2,00
|2,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan
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