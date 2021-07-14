Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 7,56-8,05 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 7,56-8,05 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|7,56
|8,05
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,00
|Buğday
|Kg
|1,50
|3,12
|Mısır
|Kg
|2,32
|2,53
|Nohut
|Kg
|2,00
|7,50
|Makarnalık buğday
|Kg
|2,85
|2,85
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın
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