Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 8,05-8,41 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 8,05-8,41 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg8,05

8,41
ArpaKg1,10

1,10
BuğdayKg1,60

3,20
MısırKg2,15

2,45
Antep fıstığı (kavlak)Kg50,00

55,00
Antep fıstığı içiKg155,00

184,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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