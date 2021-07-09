Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 8,05-8,41 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 8,05-8,41 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|8,05
|8,41
|Arpa
|Kg
|1,10
|1,10
|Buğday
|Kg
|1,60
|3,20
|Mısır
|Kg
|2,15
|2,45
|Antep fıstığı (kavlak)
|Kg
|50,00
|55,00
|Antep fıstığı içi
|Kg
|155,00
|184,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın
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