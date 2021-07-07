Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 18,65-19 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 18,65-19 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|Arpa
|Kg
|2,60
|2,76
|Buğday
|Kg
|1,51
|3,05
|Mısır
|Kg
|2,38
|2,38
|Preseli pamuk
|Kg
|18,65
|19,00
|Sakatat
|Kg
|48,00
|48,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,70
|1,70
|Sade yağ
|Kg
|80,00
|80,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü
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