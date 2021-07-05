Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 7,80-8,25 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 7,80-8,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg7,80

8,25
ArpaKg1,26

2,27
BuğdayKg1,70

3,00
MısırKg2,00

2,00
DomatesKg
1,80

1,81

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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