Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 7,80-8,25 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 7,80-8,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|7,80
|8,25
|Arpa
|Kg
|1,26
|2,27
|Buğday
|Kg
|1,70
|3,00
|Mısır
|Kg
|2,00
|2,00
|Domates
|Kg
|1,81
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan
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