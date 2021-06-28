Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 6,66-8,15 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı mercimeğin kilogramı 6,66-8,15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
|Kg
|6,66
|8,15
|Buğday
|Kg
|2,06
|3,07
|Arpa
|Kg
|2,32
|2,32
|Preseli pamuk
|Kg
|16,50
|16,50
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,20
|2,20
|Dana karkas
|Kg
|38,75
|43,00
|Süt
|Kg
|3,00
|4,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan
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