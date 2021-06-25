Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında sade yağın kilogramı 75 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında sade yağın kilogramı 75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|6,94
|8,60
|Buğday
|Kg
|1,60
|3,09
|Arpa
|Kg
|1,30
|1,30
|Süt
|Kg
|3,00
|4,00
|Dana karkas
|Kg
|42,00
|42,00
|Sade yağ
|Kg
|75,00
|75,00
|Kütlü pamuk
|Kg
|7,50
|7,50
|Preseli pamuk
|Kg
|17,93
|17,93
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme
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