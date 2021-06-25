Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa Ticaret Borsasında sade yağın kilogramı 75 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında sade yağın kilogramı 75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg6,94

8,60
BuğdayKg1,60

3,09
ArpaKg1,30

1,30
SütKg3,00

4,00
Dana karkasKg42,00

42,00
Sade yağKg75,00

75,00
Kütlü pamukKg7,50

7,50
Preseli pamukKg17,93

17,93

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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