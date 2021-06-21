Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı 2,70-3,08 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı 2,70-3,08 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
|Kg
|7,20
|8,20
|Mısır
|Kg
|2,42
|2,54
|Buğday
|Kg
|2,70
|3,08
|Arpa
|Kg
|2,32
|2,77
|Preseli pamuk
|Kg
|17,00
|18,05
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,50
|1,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan
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