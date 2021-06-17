Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 16,20-16,70 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 16,20-16,70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,70
|7,60
|Nohut
|Kg
|6,70
|7,30
|Arpa
|Kg
|2,43
|2,43
|Buğday
|Kg
|2,40
|3,10
|Mısır
|Kg
|2,11
|2,46
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,60
|1,60
|Preseli pamuk
|Kg
|16,20
|16,70
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü
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