Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 14,75-16,10 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 14,75-16,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Arpa
|Kg
|2,44
|2,53
|Buğday
|Kg
|2,40
|2,67
|Mısır
|Kg
|1,93
|2,50
|Yumurta
|Kg
|0,50
|0,50
|Preseli pamuk
|Kg
|14,75
|16,10
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,05
|2,08
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme
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