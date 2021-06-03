Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 17,50-17,65 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 17,50-17,65 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Arpa
|Kg
|2,45
|2,60
|Buğday
|Kg
|1,70
|2,64
|Mısır
|Kg
|2,23
|2,48
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,90
|2,00
|Ham pamuk yağı
|Kg
|8,00
|8,00
|Preseli pamuk
|Kg
|17,50
|17,65
|Kuru soğan
|Kg
|0,50
|0,90
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü
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