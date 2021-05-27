Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 7,60 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 7,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|7,60
|7,60
|Arpa
|Kg
|2,40
|2,54
|Buğday
|Kg
|1,52
|2,71
|Mısır
|Kg
|2,18
|2,50
|Ham pamuk yağı
|Kg
|7,35
|7,35
|Süt
|Kg
|3,00
|4,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü
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