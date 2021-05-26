Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 14,90-17,35 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 14,90-17,35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Fasulye
|Kg
|6,23
|6,23
|Arpa
|Kg
|1,40
|2,50
|Buğday
|Kg
|2,70
|2,70
|Pirinç
|Kg
|4,00
|4,00
|Mercimek
|Kg
|6,35
|6,35
|Preseli pamuk
|Kg
|14,90
|17,35
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş
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