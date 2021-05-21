Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 15,22-15,50 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 15,22-15,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Fasulye
|Kg
|6,23
|6,23
|Arpa
|Kg
|1,85
|2,05
|Buğday
|Kg
|2,35
|2,52
|Mısır
|Kg
|1,87
|2,25
|Yılan yastığı
|Kg
|3,00
|3,00
|Preseli pamuk
|Kg
|15,22
|15,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme
Haber Yorumları
500