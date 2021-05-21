Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 15,22-15,50 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 15,22-15,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
FasulyeKg6,236,23
ArpaKg1,852,05
BuğdayKg2,352,52
MısırKg1,872,25
Yılan yastığıKg3,003,00
Preseli pamukKg15,2215,50

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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