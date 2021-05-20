Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 12,10-20,60 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 12,10-20,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|6,50
|6,50
|Arpa
|Kg
|2,08
|2,19
|Buğday
|Kg
|2,23
|2,50
|Mısır
|Kg
|1,93
|2,20
|Süt
|Kg
|2,70
|5,00
|Preseli pamuk
|Kg
|12,10
|20,60
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü
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