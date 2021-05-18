Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 12,15-17,30 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 12,15-17,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,91
|2,35
|Mısır
|Kg
|1,95
|2,05
|Arpa
|Kg
|2,23
|2,41
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|4,11
|5,87
|Nötr pamuk yağı
|Kg
|11,40
|11,40
|Preseli pamuk
|Kg
|12,15
|17,30
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın
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