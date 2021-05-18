Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 12,15-17,30 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 12,15-17,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg1,912,35
MısırKg1,952,05
ArpaKg2,232,41
Kırmızı kabuklu mercimekKg4,115,87
Nötr pamuk yağıKg11,4011,40
Preseli pamukKg12,1517,30

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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