Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında iç fıstığın kilogramı 178 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında iç fıstığın kilogramı 178 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,50
|1,50
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|6,07
|6,45
|Nohut
|Kg
|5,50
|5,85
|Mısır
|Kg
|1,94
|2,02
|Preseli pamuk
|Kg
|13,40
|17,36
|Boz kavlak fıstık
|Kg
|50,00
|50,00
|İç fıstık
|Kg
|178,00
|178,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme
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