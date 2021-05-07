Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa Ticaret Borsasında iç fıstığın kilogramı 178 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında iç fıstığın kilogramı 178 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg1,501,50
Kırmızı kabuklu mercimekKg6,076,45
NohutKg5,505,85
MısırKg1,942,02
Preseli pamukKg13,4017,36
Boz kavlak fıstıkKg50,0050,00
İç fıstıkKg178,00178,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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