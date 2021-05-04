Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 16,50 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 16,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Fasulye
|Kg
|5,00
|6,00
|Mercimek
|Kg
|4,66
|5,85
|Mısır
|Kg
|1,70
|2,02
|Buğday
|Kg
|2,10
|2,41
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,00
|Preseli pamuk
|Kg
|16,50
|16,50
|Nohut
|Kg
|4,56
|4,56
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın
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