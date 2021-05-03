Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 13-16,95 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 13-16,95 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Fasulye
|Kg
|5,00
|6,00
|Kırmızı mercimek
|Kg
|6,10
|6,10
|Mısır
|Kg
|1,84
|2,01
|Buğday
|Kg
|2,05
|2,38
|Arpa
|Kg
|1,10
|1,90
|Preseli pamuk
|Kg
|13,00
|16,95
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,50
|1,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan
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