Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 13-16,95 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 13-16,95 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: