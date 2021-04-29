Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 14,25-16,47 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 14,25-16,47 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Arpa
|Kg
|1,03
|1,03
|Buğday
|Kg
|2,23
|2,45
|Çigit
|Kg
|2,15
|2,15
|Mısır
|Kg
|1,88
|1,95
|Nohut
|Kg
|4,00
|4,75
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,77
|6,60
|Preseli pamuk
|Kg
|14,25
|16,47
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme
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