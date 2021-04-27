Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 14,70-16,95 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 14,70-16,95 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg3,506,33
Ham pamuk yağıKg9,009,00
BuğdayKg1,502,54
MısırKg1,891,99
Yağlık çigitKg1,392,21
Preseli pamukKg14,7016,95

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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