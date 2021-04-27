Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 14,70-16,95 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 14,70-16,95 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,50
|6,33
|Ham pamuk yağı
|Kg
|9,00
|9,00
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,54
|Mısır
|Kg
|1,89
|1,99
|Yağlık çigit
|Kg
|1,39
|2,21
|Preseli pamuk
|Kg
|14,70
|16,95
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın
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