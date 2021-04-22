Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 14,40-14,60 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 14,40-14,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg4,005,40
NohutKg2,332,33
BuğdayKg2,342,40
MısırKg1,891,90
Kütlü pamukKg7,007,00
Preseli pamukKg14,4014,60

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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