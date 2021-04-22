Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 14,40-14,60 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 14,40-14,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|4,00
|5,40
|Nohut
|Kg
|2,33
|2,33
|Buğday
|Kg
|2,34
|2,40
|Mısır
|Kg
|1,89
|1,90
|Kütlü pamuk
|Kg
|7,00
|7,00
|Preseli pamuk
|Kg
|14,40
|14,60
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş
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