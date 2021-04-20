Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 14,10-20,40 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 14,10-20,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
|Kg
|3,52
|5,20
|Mısır
|Kg
|1,86
|1,89
|Buğday
|Kg
|1,52
|2,50
|Arpa
|Kg
|1,02
|1,02
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,20
|4,20
|Preseli pamuk
|Kg
|14,10
|20,40
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,07
|2,08
|Antep fıstığı
|Kg
|35,69
|35,69
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın
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