Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 14,10-20,40 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 14,10-20,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı mercimekKg3,525,20
MısırKg1,861,89
BuğdayKg1,522,50
ArpaKg1,021,02
Kütlü pamukKg4,204,20
Preseli pamukKg14,1020,40
Yağlık çiğitKg2,072,08
Antep fıstığıKg35,6935,69

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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