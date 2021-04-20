Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 14,10-20,40 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 14,10-20,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: