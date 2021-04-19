Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 14,10-16,75 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 14,10-16,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Fasulye
|Kg
|5,00
|6,00
|Kırmızı mercimek
|Kg
|6,30
|6,30
|Mısır
|Kg
|1,90
|1,90
|Buğday
|Kg
|2,16
|2,45
|Arpa
|Kg
|1,01
|1,38
|Kütlü pamuk
|Kg
|8,00
|8,00
|Preseli pamuk
|Kg
|14,10
|16,75
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,92
|2,70
|Ham pamuk yağı
|Kg
|7,10
|7,10
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan
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