Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 16,10 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 16,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg5,556,17
NohutKg2,332,33
BuğdayKg2,122,33
MısırKg1,901,90
Linter pamukKg1,791,79
Preseli pamukKg16,1016,10

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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