Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 16,10 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 16,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,55
|6,17
|Nohut
|Kg
|2,33
|2,33
|Buğday
|Kg
|2,12
|2,33
|Mısır
|Kg
|1,90
|1,90
|Linter pamuk
|Kg
|1,79
|1,79
|Preseli pamuk
|Kg
|16,10
|16,10
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme
Haber Yorumları
500