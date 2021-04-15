Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında ithal preseli pamuğun kilogramı 14,24 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında ithal preseli pamuğun kilogramı 14,24 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: