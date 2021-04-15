Şanlıurfa Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsasında ithal preseli pamuğun kilogramı 14,24 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında ithal preseli pamuğun kilogramı 14,24 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,50
|5,91
|Arpa
|Kg
|1,48
|1,48
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,45
|Mısır
|Kg
|1,75
|1,98
|Kütlü pamuk
|Kg
|3,90
|3,90
|İthal preseli pamuk
|Kg
|14,24
|14,24
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü
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