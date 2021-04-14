Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 4,65 liradan satıldı.

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Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 4,65 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 4,65 4,65
Mısır Kg 1,52 1,92
Buğday Kg 1,50 2,05
Arpa Kg 1,05 1,77
Nohut Kg 2,10 4,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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