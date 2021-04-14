Şanlıurfa Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 4,65 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 4,65 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|4,65
|4,65
|Mısır
|Kg
|1,52
|1,92
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,05
|Arpa
|Kg
|1,05
|1,77
|Nohut
|Kg
|2,10
|4,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş
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