Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 16,35 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 16,35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: