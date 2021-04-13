Şanlıurfa Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 16,35 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 16,35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|4,00
|4,10
|Fasulye
|Kg
|5,00
|7,60
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,01
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,35
|Mısır
|Kg
|1,90
|1,90
|Kütlü pamuk
|Kg
|3,88
|3,92
|Preseli pamuk
|Kg
|16,35
|16,35
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın
Haber Yorumları
500