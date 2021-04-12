Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 14,10-16,55 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 14,10-16,55 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg3,506,48
NohutKg2,602,75
ArpaKg1,001,00
BuğdayKg1,502,43
MısırKg1,551,90
Kütlü pamukKg4,006,00
Preseli pamukKg14,1016,55

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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