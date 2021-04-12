Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 14,10-16,55 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 14,10-16,55 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,50
|6,48
|Nohut
|Kg
|2,60
|2,75
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,00
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,43
|Mısır
|Kg
|1,55
|1,90
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,00
|6,00
|Preseli pamuk
|Kg
|14,10
|16,55
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü
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