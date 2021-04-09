Şanlıurfa Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 6,25-6,41 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 6,25-6,41 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|6,25
|6,41
|Fasulye
|Kg
|3,50
|5,00
|Nohut
|Kg
|3,00
|3,50
|Buğday
|Kg
|1,91
|2,43
|Mısır
|Kg
|1,66
|1,83
|Arpa
|Kg
|1,48
|1,48
|Büyükbaş hayvan derisi
|Kg
|5,40
|5,40
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme
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