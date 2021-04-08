Şanlıurfa Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 16,10-16,25 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 16,10-16,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|4,75
|5,00
|Nohut
|Kg
|2,10
|2,10
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,40
|Mısır
|Kg
|1,83
|1,87
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,44
|2,11
|Preseli pamuk
|Kg
|16,10
|16,25
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü
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