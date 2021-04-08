Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 16,10-16,25 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 16,10-16,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle: