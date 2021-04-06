Şanlıurfa Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 13-16,35 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 13-16,35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,50
|5,90
|Nohut
|Kg
|2,45
|4,00
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,00
|Buğday
|Kg
|1,50
|1,50
|Mısır
|Kg
|1,75
|1,84
|Nar
|Kg
|2,50
|2,50
|Kütlü pamuk
|Kg
|5,00
|6,21
|Preseli pamuk
|Kg
|13,00
|16,35
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın
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