Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 13-16,35 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 13-16,35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg3,505,90
NohutKg2,454,00
ArpaKg1,001,00
BuğdayKg1,501,50
MısırKg1,751,84
NarKg2,502,50
Kütlü pamukKg5,006,21
Preseli pamukKg13,0016,35

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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