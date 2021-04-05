Şanlıurfa Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda dana karkasın kilogramı 35,25 - 37,10 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda dana karkasın kilogramı 35,25 - 37,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,85
|5,85
|Nohut
|Kg
|4,18
|4,18
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,00
|Yumurta
|Kg
|0,50
|0,50
|Bağırsak
|Kg
|29,50
|29,50
|Dana karkas
|Kg
|35,25
|37,10
|Sakatat
|Kg
|42,00
|42,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme
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