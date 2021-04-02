Şanlıurfa Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 15,50 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 15,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|4,00
|4,00
|Fasulye
|Kg
|6,15
|6,15
|Arpa
|Kg
|1,02
|1,02
|Buğday
|Kg
|1,52
|2,37
|Mısır
|Kg
|1,73
|1,90
|Yağlık çiğit
|Kg
|2,05
|2,05
|Kütlü pamuk
|Kg
|5,00
|7,00
|Preseli pamuk
|Kg
|15,50
|15,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın
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