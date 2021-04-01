Şanlıurfa Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 11,50-16,15 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 11,50-16,15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,60
|6,17
|Nohut
|Kg
|3,00
|3,00
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,69
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,44
|Mısır
|Kg
|1,10
|1,83
|Ham pamuk yağı
|Kg
|6,80
|6,80
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,00
|6,10
|Preseli pamuk
|Kg
|11,50
|16,15
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü
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