Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 11,50-16,15 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 11,50-16,15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg3,606,17
NohutKg3,003,00
ArpaKg1,001,69
BuğdayKg1,502,44
MısırKg1,101,83
Ham pamuk yağıKg6,806,80
Kütlü pamukKg4,006,10
Preseli pamukKg11,5016,15

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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