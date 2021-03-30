Şanlıurfa Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 15 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,50
|6,45
|Mısır
|Kg
|1,80
|1,83
|Arpa
|Kg
|1,50
|1,50
|Buğday
|Kg
|1,60
|1,65
|Ham pamuk yağı
|Kg
|9,00
|9,00
|Preseli pamuk
|Kg
|15,00
|15,00
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,00
|7,10
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın
Haber Yorumları
Kullanıcı Adı
500