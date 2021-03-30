Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 15 liradan satıldı.

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Mide bulandıran görüntü! Fabrika çalışanı turşu tankına çıplak ayakla girip oyun oynadı

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 3,50 6,45
Mısır Kg 1,80 1,83
Arpa Kg 1,50 1,50
Buğday Kg 1,60 1,65
Ham pamuk yağı Kg 9,00 9,00
Preseli pamuk Kg 15,00 15,00
Kütlü pamuk Kg 4,00 7,10

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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