Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 3,50 liradan satıldı.

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Kooperatif başkanı, lüks aracıyla gelip fakir fukaranın hakkı olan yardımı alıp gitti

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 3,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 3,50 3,50
Fasulye Kg 5,00 5,00
Arpa Kg 1,00 1,40
Buğday Kg 1,50 2,00
Mısır Kg 1,00 1,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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