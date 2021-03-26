Şanlıurfa Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 3,50-4 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 3,50-4 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,50
|4,00
|Süt
|Kg
|2,50
|3,50
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,42
|Buğday
|Kg
|1,50
|1,75
|Mısır
|Kg
|1,70
|1,70
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme
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