Şanlıurfa Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 4-7,10 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 4-7,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,50
|3,50
|Nohut
|Kg
|2,10
|2,10
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,03
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,31
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,90
|1,90
|Mısır
|Kg
|1,00
|1,79
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,00
|7,10
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü
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