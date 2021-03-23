Şanlıurfa Ticaret Borsası
23.03.2021 15:39 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:48
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 12,75-16 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 12,75-16 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Preseli pamuk
|Kg
|12,75
|16,00
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,00
|7,00
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|3,50
|4,40
|Nohut
|Kg
|3,00
|3,50
|Mısır
|Kg
|1,45
|1,78
|Buğday
|Kg
|1,51
|2,51
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın
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