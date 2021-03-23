Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

23.03.2021 15:39 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:48
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 12,75-16 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 12,75-16 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Preseli pamuk Kg 12,75 16,00
Kütlü pamuk Kg 4,00 7,00
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 3,50 4,40
Nohut Kg 3,00 3,50
Mısır Kg 1,45 1,78
Buğday Kg 1,51 2,51
Arpa Kg 1,00 1,50

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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