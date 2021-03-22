Şanlıurfa Ticaret Borsası
22.03.2021 15:37 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:52
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 11,80-16,75 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 11,80-16,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Fasulye
|Kg
|7,10
|7,10
|Kırmızı mercimek
|Kg
|3,50
|3,50
|Mısır
|Kg
|1,79
|1,79
|Buğday
|Kg
|2,07
|2,41
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,03
|Kütlü pamuk
|Kg
|4,00
|8,10
|Preseli pamuk
|Kg
|11,80
|16,75
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,75
|2,20
|Ham pamuk yağı
|Kg
|6,75
|7,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan
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